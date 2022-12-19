Володин призвал уравнять военнослужащих и бойцов ЧВК

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Добровольцы, бойцы ЧВК и военнослужащие на фронте равны, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что «героев, погибших за родину», разделять нельзя. Спикер нижней палаты парламента призвал распространить общие законы на всех участников боевых действий. Так он отреагировал на обращение бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Последний пожаловался на администрацию Санкт-Петербурга, отказавшую в захоронении бойца на Аллее славы Белоостровского кладбища, передает РИА Новости.

На фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять и когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину. Если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, — заметил Володин.

Также спикер ГД отметил, что необходимо оказывать помощь семьям погибших. По его словам, предложение соответствующего характера подготовят специалисты комитета нижней палаты парламента по обороне.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале заявил, что погибшие в бою за Родину достойны высших воинских почестей, независимо от формирований, к которым они принадлежали. Таким образом он ответил на вопрос о захоронении погибших бойцов ЧВК «Вагнер».

До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Если это произойдет, Вашингтон может начать уголовное преследование членов военной компании.