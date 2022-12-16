В Госдуме ответили на вопрос о захоронении бойцов ЧВК «Вагнер» Депутат Картаполов: погибшие на Украине бойцы ЧВК «Вагнер» достойны высших почестей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале заявил, что погибшие в бою за Родину достойны высших воинских почестей, независимо от формирований, к которым они принадлежали. Таким образом он ответил на вопрос о захоронении погибших бойцов ЧВК «Вагнер».

К нам поступает информация из разных регионов по вопросу захоронения погибших бойцов ЧВК «Вагнер». Я абсолютно убежден, что человек, погибший в бою за Родину, достоин высших воинских почестей при погребении, независимо от того, в составе какого формированиях он воевал, — написал Картаполов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Если это произойдет, Вашингтон может начать уголовное преследование членов военной компании.

Издание Politico сообщило о том, что межпартийные депутаты Европарламента призвали ЕС внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Парламентарии направили письмо с соответствующей инициативой председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале. Депутаты заявили о нарушениях международного права на Украине, по их мнению, совершенных бойцами ЧВК «Вагнер».