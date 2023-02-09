Число жертв взрыва газа в доме в Новосибирске снова возросло Число погибших при взрыве газа в доме в Новосибирске выросло до 12

Фото: Russian Emergencies Ministry/via Global Look Press

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске выросло до 12, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела.

Спасатели нашли тела еще двоих погибших, всего количество жертв взрыва достигло 12, — сказал собеседник агентства.

Следствием установлено, что в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Линейной в городе Новосибирске.

Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ по Новосибирской области Зарипову В. Б. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении СК России.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.