Число жертв коронавируса в Москве выросло на 32 человека

Тридцать два пациента умерли за сутки от коронавируса в Москве. Число жертв инфекции в столице составило 3597 человек.
Указанное число умерших за сутки — наименьшее за период с 26 апреля, когда умер 31 человек,
С начала пандемии коронавируса в мире заразились более 8 млн человек, более 460 тысячи умерли, более 4,2 млн выздоровели.
Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 222 576 человек, на втором Бразилия — 1 032 913. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран.
Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — четыре случая. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.
На 20 июня в России — 576 952 случаев коронавирусной инфекции (+7889 за последние сутки), 334 592 выздоровели (+10 186 за последние сутки). Умерли 8002 человека (+161 за последние сутки). Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва.
Ранее NEWS.ru сообщал, что произойдёт ли вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19, доподлинно неизвестно. Но если она всё-таки случится, российские власти встретят её во всеоружии, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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