Число жертв коронавируса в Москве выросло на 32 человека

https://static.news.ru/photo/97280138-b33a-11ea-819c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тридцать два пациента умерли за сутки от коронавируса в Москве. Число жертв инфекции в столице составило 3597 человек.

Указанное число умерших за сутки — наименьшее за период с 26 апреля, когда умер 31 человек, сообщает оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом. Специалисты ещё раз призывают людей при первых признаках ОРВИ оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

С начала пандемии коронавируса в мире заразились более 8 млн человек, более 460 тысячи умерли, более 4,2 млн выздоровели.

Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 222 576 человек, на втором Бразилия — 1 032 913. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Франция, Перу и Иран.

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в Лесото — четыре случая. Население африканского королевства — чуть более 2 млн человек.

На 20 июня в России — 576 952 случаев коронавирусной инфекции (+7889 за последние сутки), 334 592 выздоровели (+10 186 за последние сутки). Умерли 8002 человека (+161 за последние сутки). Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва.

Ранее NEWS.ru сообщал, что произойдёт ли вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19, доподлинно неизвестно. Но если она всё-таки случится, российские власти встретят её во всеоружии, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.