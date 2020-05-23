Число заражённых в Новосибирской области выросло на 89 человек

https://static.news.ru/photo/bfbd3f16-9e43-11ea-baf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число заражённых коронавирусом увеличилось за сутки на 89 человек в Новосибирской области. Всего с начала пандемии в регионе заболели инфекцией 2213 человек.

Выписали по выздоровлении 891 пациента, 25 мая также грядёт большая выписка. По данным на минувшее воскресенье, 24 мая, количество заболевших составляло 2124 человека. Под наблюдением врачей находятся 2665 пациентов, сообщает РИА Новости с оперативного совещания в областном правительстве.

Все госпитали работают в штатном режиме. В реанимации находится 51 больной, из них девять — на аппаратах ИВЛ. Среднее количество тестирований за прошлую неделю составило 2,7–2,8 тыс. тестов в сутки. На территории областной столицы работают 12 лабораторий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полиция Новосибирска привлекла к административной ответственности организаторов вечеринки, которая прошла в ночь на 24 мая в центре города. В ведомстве не уточнили количество привлечённых к ответственности лиц и не раскрыли их имён.