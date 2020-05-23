Организаторов вечеринки в Новосибирске нашли и привлекли к ответственности

https://static.news.ru/photo/8133ef88-9ddf-11ea-a027-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nsk.novosibirsk

Полиция Новосибирска привлекла к административной ответственности организаторов вечеринки, которая прошла в ночь на 24 мая в центре города.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области. В ведомстве не уточнили количество привлечённых к ответственности лиц и не раскрыли их имён.

Основаниями для привлечения стали нарушение тишины и невыполнение правил поведения при угрозе ЧС. В региональном ГУ МВД также отметили, что суд ещё не вынес решения по этим административным делам.

О вечеринке в Новосибирске писал NEWS.ru. Один из рестораторов города, ставший очевидцем уличных гуляний, возмутился тому, что его заведение неоднократно штрафовали за значительно менее злостные нарушения.