Общество

Организаторов вечеринки в Новосибирске нашли и привлекли к ответственности

19:23, 24 мая 2020
Фото: instagram.com/nsk.novosibirsk

Полиция Новосибирска привлекла к административной ответственности организаторов вечеринки, которая прошла в ночь на 24 мая в центре города.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области. В ведомстве не уточнили количество привлечённых к ответственности лиц и не раскрыли их имён.

Основаниями для привлечения стали нарушение тишины и невыполнение правил поведения при угрозе ЧС. В региональном ГУ МВД также отметили, что суд ещё не вынес решения по этим административным делам.

О вечеринке в Новосибирске писал NEWS.ru. Один из рестораторов города, ставший очевидцем уличных гуляний, возмутился тому, что его заведение неоднократно штрафовали за значительно менее злостные нарушения.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях