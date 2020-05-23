Организаторов вечеринки в Новосибирске нашли и привлекли к ответственности

Полиция Новосибирска привлекла к административной ответственности организаторов вечеринки, которая прошла в ночь на 24 мая в центре города.
Об этом «Интерфаксу»
Основаниями для привлечения стали нарушение тишины и невыполнение правил поведения при угрозе ЧС. В региональном ГУ МВД также отметили, что суд ещё не вынес решения по этим административным делам.
О вечеринке в Новосибирске писал NEWS.ru. Один из рестораторов города, ставший очевидцем уличных гуляний, возмутился тому, что его заведение неоднократно штрафовали за значительно менее злостные нарушения.
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