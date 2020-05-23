Жители Новосибирска устроили вечеринку в центре города

https://static.news.ru/photo/f346067e-9d2b-11ea-b0a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/9891090-9891090

Вечеринка прошла на одной из ресторанных улиц Новосибирска несмотря на карантинные меры. Об этом сообщил сотрудник одного из ресторанов города, который проходил мимо.

Представитель ресторанной сети Артур Ганагин, в которой работает свидетель инцидента, высказал удивление в связи с произошедшим. Он отметил, что заведение этой группы оштрафовали за значительно меньшие нарушения.

Нам совершенно непонятно, почему профессиональные игроки, имеющие большие рестораны, просторные веранды, обученный персонал, платящие достаточно большие налоги в бюджет, в данной ситуации проигрывают лавочникам, — подчеркнул он.

В настоящее время стало сложно объяснить сотрудникам причины закрытия предприятия, отметил мужчина. Ресторанная группа несколько раз просила местное правительство разрешить работу на летних верандах, однако ответа нет, передаёт NGS.

Сейчас именно профессиональные игроки оказались в ситуации абсолютного запрета, а всякая уличная торговля, магазины, которые начинают срочно готовить шаурму, хот-доги, продавать баночное пиво, — всё это работает, но санитарные нормы там не соблюдаются, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции Краснодарского края начали осуществлять проверку по факту появления в Сети видеоролика с вечеринкой в одной из кальянных Краснодара во время режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. Об этом 17 мая журналистам рассказали представители пресс-службы регионального МВД.