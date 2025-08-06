Топ-3 брускетты для пятничного вечера! Беспроигрышные варианты

Топ-3 брускетты для идеального пятничного вечера! Пятничный вечер — отличный повод собрать друзей или устроить романтический ужин. Предлагаем три беспроигрышных варианта, которые легко приготовить, но которые гарантированно произведут впечатление.
1. Брускетта с грушей и сыром дорблю, ингредиенты:
- Багет (нарезанный ломтиками)
- Груша (1 шт.)
- Сыр дорблю (50 г)
- Грецкие орехи (горсть)
- Мёд (1 ст. л.)
- Оливковое масло
Приготовление: обжарьте ломтики багета на гриле или в тостере до хрустящей корочки. Грушу нарежьте тонкими дольками и карамелизуйте на сковороде с небольшим количеством масла. На каждый тост выложите грушу, сверху — кусочек сыра дорблю, посыпьте дроблёными орехами и полейте мёдом.
Брускетта с сыровяленым мясом, ингредиенты:
- Багет
- Творожный сыр (100 г)
- Рукола (пучок)
- Вяленые томаты (50 г)
- Сыровяленое мясо (80 г)
- Бальзамический соус
Приготовление: подрумяньте хлеб, смажьте творожным сыром. Выложите листья руколы, сверху — слайсы мяса и вяленые томаты. Сбрызните бальзамиком.
Брускетта с запечённым перцем, ингредиенты:
- Багет
- Красный перец (2 шт.)
- Чеснок (2 зубчика)
- Оливковое масло (3 ст. л.)
- Бальзамический уксус (1 ст. л.)
- Сыр (моцарелла или фета)
Приготовление: перец запеките в духовке до мягкости, очистите от кожицы и нарежьте полосками. Смешайте с измельчённым чесноком, маслом и уксусом, дайте настояться 10 минут. На поджаренный хлеб выложите сыр, затем маринованный перец.
Ранее мы готовили необычные бутерброды с киви и шпротами! Взрыв вкуса, но понравится всем.