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06 августа 2025 в 11:00

Топ-3 брускетты для пятничного вечера! Беспроигрышные варианты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Топ-3 брускетты для идеального пятничного вечера! Пятничный вечер — отличный повод собрать друзей или устроить романтический ужин. Предлагаем три беспроигрышных варианта, которые легко приготовить, но которые гарантированно произведут впечатление.

1. Брускетта с грушей и сыром дорблю, ингредиенты:

  • Багет (нарезанный ломтиками)
  • Груша (1 шт.)
  • Сыр дорблю (50 г)
  • Грецкие орехи (горсть)
  • Мёд (1 ст. л.)
  • Оливковое масло

Приготовление: обжарьте ломтики багета на гриле или в тостере до хрустящей корочки. Грушу нарежьте тонкими дольками и карамелизуйте на сковороде с небольшим количеством масла. На каждый тост выложите грушу, сверху — кусочек сыра дорблю, посыпьте дроблёными орехами и полейте мёдом.

Брускетта с сыровяленым мясом, ингредиенты:

  • Багет
  • Творожный сыр (100 г)
  • Рукола (пучок)
  • Вяленые томаты (50 г)
  • Сыровяленое мясо (80 г)
  • Бальзамический соус

Приготовление: подрумяньте хлеб, смажьте творожным сыром. Выложите листья руколы, сверху — слайсы мяса и вяленые томаты. Сбрызните бальзамиком.

Брускетта с запечённым перцем, ингредиенты:

  • Багет
  • Красный перец (2 шт.)
  • Чеснок (2 зубчика)
  • Оливковое масло (3 ст. л.)
  • Бальзамический уксус (1 ст. л.)
  • Сыр (моцарелла или фета)

Приготовление: перец запеките в духовке до мягкости, очистите от кожицы и нарежьте полосками. Смешайте с измельчённым чесноком, маслом и уксусом, дайте настояться 10 минут. На поджаренный хлеб выложите сыр, затем маринованный перец.

Ранее мы готовили необычные бутерброды с киви и шпротами! Взрыв вкуса, но понравится всем.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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