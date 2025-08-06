Топ-3 брускетты для пятничного вечера! Беспроигрышные варианты

Топ-3 брускетты для идеального пятничного вечера! Пятничный вечер — отличный повод собрать друзей или устроить романтический ужин. Предлагаем три беспроигрышных варианта, которые легко приготовить, но которые гарантированно произведут впечатление.

1. Брускетта с грушей и сыром дорблю, ингредиенты:

Багет (нарезанный ломтиками)

Груша (1 шт.)

Сыр дорблю (50 г)

Грецкие орехи (горсть)

Мёд (1 ст. л.)

Оливковое масло

Приготовление: обжарьте ломтики багета на гриле или в тостере до хрустящей корочки. Грушу нарежьте тонкими дольками и карамелизуйте на сковороде с небольшим количеством масла. На каждый тост выложите грушу, сверху — кусочек сыра дорблю, посыпьте дроблёными орехами и полейте мёдом.

Брускетта с сыровяленым мясом, ингредиенты:

Багет

Творожный сыр (100 г)

Рукола (пучок)

Вяленые томаты (50 г)

Сыровяленое мясо (80 г)

Бальзамический соус

Приготовление: подрумяньте хлеб, смажьте творожным сыром. Выложите листья руколы, сверху — слайсы мяса и вяленые томаты. Сбрызните бальзамиком.

Брускетта с запечённым перцем, ингредиенты:

Багет

Красный перец (2 шт.)

Чеснок (2 зубчика)

Оливковое масло (3 ст. л.)

Бальзамический уксус (1 ст. л.)

Сыр (моцарелла или фета)

Приготовление: перец запеките в духовке до мягкости, очистите от кожицы и нарежьте полосками. Смешайте с измельчённым чесноком, маслом и уксусом, дайте настояться 10 минут. На поджаренный хлеб выложите сыр, затем маринованный перец.

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