Число пострадавших при столкновении теплохода с пирсом кратно выросло Мэр Ярославля: при столкновении теплохода с пирсом пострадали 12 человек

Фото: t.me/yaroslavl_artemmolchanov

Артем Молчанов

Число пострадавших пассажиров круизного теплохода, столкнувшегося на реке Волге с пирсом в Ярославле, резко возросло и составило 12 человек, семеро госпитализированы, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Артем Молчанов. Изначально говорилось о трех пострадавших, один из которых был госпитализирован.

Он подчеркнул, что на плавательном судне находилось много туристов.

В результате инцидента 12 человек обратились за медицинской помощью, госпитализированы семеро. Среди пассажиров теплохода было много гостей города, — написал градоначальник.

В связи с происшествием введен режим чрезвычайной ситуации, на месте работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС, врачи и сотрудники психологической помощи.

Ранее сообщалось, что на борту находился 81 человек, пострадали трое. В экстренных службах добавили, что судно не получило существенных повреждений.

12 июня на реке Лене танкер «Ерофей Хабаров» столкнулся со стоящим на рейде танкером ТР-901. В результате происшествия была повреждена цистерна с топливом, из которой в акваторию реки вытекли нефтепродукты. У танкера «Ерофей Хабаров» зафиксированы повреждения и причинен крупный ущерб его грузу. Кроме того, создана угроза причинения существенного вреда окружающей среде.