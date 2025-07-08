На юге Москвы загорелся прогулочный теплоход В московском районе Печатники загорелся прогулочный теплоход

В районе Печатники на юге Москвы загорелся прогулочный теплоход, сообщил Telegram-канал SHOT. Возгорание началось около 06:45 мск на нижней палубе судна «Егорий».

Площадь пожара составляет 20 квадратных метров. Экипаж судна выбрался из «Егория» самостоятельно, о пострадавших не сообщается. К теплоходу направили пожарно-спасательный корабль «Полковник Чернышев».

Ранее один из складов в Екатеринбурге охватил мощный пожар. Известно, что полыхало здание на улице Монтажников. Общая площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров. По информации, предоставленной спасателями, произошло частичное обрушение кровли складского здания.

До этого в июне на петербургском лакокрасочном заводе в Калининском районе произошло возгорание. Пожар начался на территории производственно-складского здания. Общая площадь возгорания составила 15 квадратных метров. МЧС привлекло к ликвидации пожара 20 спасателей и 4 единицы спецтехники.

Кроме того, в том же месяце крупный пожар вспыхнул в торговом центре «Метрополис», расположенном на Ленинградском шоссе в Москве. Возгорание началось на минус первом этаже здания, предварительно, в серверной комнате компании МТС.