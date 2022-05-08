Число пострадавших из-за пожаров в Красноярском крае выросло до 19

Фото Пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

Число пострадавших в результате пожаров в Красноярском крае выросло до 19 человек. Среди них — шесть пожарных, сообщает пресс-служба краевого правительства.

19 человек пострадали, 14 из них потребовалась госпитализация, в числе которых шестеро пожарных, — говорится в сообщении.

Пожарные за минувшие сутки ликвидировали 33 очага возгорания на площади 834,8 га. Пожары действовали в Уярском, Манском, Сухобузимском, Ирбейском, Большеулуйском, Балахтинском, Дзержинском, Березовском, Рыбинском, Саянском, Минусинском, Енисейском и ряде других районов. В тушении пожаров были задействованы 403 человека и 77 единиц техники, также привлекалось одно воздушное судно на авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

По оперативной информации краевого Лесопожарного центра на 07.00 8 мая, в крае действует 21 лесной пожар на площади 957 га в Нижнеингашском, Сухобузимском, Енисейском, Дзержинском, Козульском, Боготольском, Рыбинском, Канском и других районах, — сказано в сообщении.

На тушении пожаров привлечены 384 человека и 80 единиц техники. Обстановка контролируется с помощью беспилотников и камер видеонаблюдения. При обнаружении возгораний на место направляются мобильные группы для тушения огня.

Ранее МЧС сообщило о локализации всех пожаров в Красноярском крае. По последним данным, в регионе пострадали 17 человек, число жертв увеличилось до семи.