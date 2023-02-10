Число погибших в результате взрыва газа в доме в Новосибирске достигло 13

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Количество погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения дома в Новосибирске достигло 13 человек. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС. Ранее было известно о 12 жертвах инцидента.

По официальным данным пострадали 22 человека, 13 погибли, — сказал собеседник агентства.

Также в МЧС сообщили о том, что поиски людей на месте взрыва завершены, нет оснований полагать, что под завалами может находиться кто-либо еще.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. Из дома эвакуированы 50 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках этого дела были задержаны двое сотрудников компании «Межрегионгаз Сервис», производивших техническое обслуживание газовых плит во взорвавшемся доме.

Президент России Владимир Путин назвал трагедией взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске и принес соболезнования всем пострадавшим. Он выразил надежду, что региональные власти окажут поддержку всем нуждающимся, и предложил помощь со стороны федерального центра.