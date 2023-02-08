Число погибших при взрыве газа в доме под Тулой увеличилось Число погибших при взрыве газа в доме в Тульской области выросло до восьми человек

Фото: mchs.gov.ru

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области выросло до восьми человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести погибших.

Уже восемь погибших, — говорится в сообщении.

ЧП в Ефремове произошло 7 февраля. В МЧС сообщили, что спасательные работы продолжались всю ночь, к утру 8 февраля было разобрано 40 из 80 куб. м завалов. В работах задействованы 408 человек и 114 единиц техники. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование под свой контроль.

Глава Тульской области Алексей Дюмин заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей. Пострадавшие получат поддержку в размере 500 тысяч рублей. Губернатор также поручил государственно-правовому комитету во взаимодействии с МВД оказать жителям всю необходимую помощь в восстановлении утраченных документов.