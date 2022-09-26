Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до девяти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до девяти, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России. В ведомстве рассказали, что в списке погибших значатся пять школьников, двое учителей и двое охранников. По информации Telegram-канала Baza, при стрельбе погибли 13 человек, семь из которых дети.

По предварительным данным, жертвами преступления стали девять человек, среди них два охранника учебного заведения и двое учителей, а также пятеро несовершеннолетних. Есть раненые, — сообщили в СК.

Baza информирует о 13 жертвах стрелка.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

В результате атаки на учебное заведение погибли школьники и взрослые. Известно, что среди убитых дети 10, 11 и 15 лет, а также трое взрослых, включая охранника.

Стрелок впоследствии покончил с собой. Известно, что он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Личность убийцы преступника устанавливается, при нем не было никаких документов удостоверяющих личность.