В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/22451538-98a8-11ea-836a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерло 55 человек.

В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число умерших в столице достигло 5497.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий Госсовет по борьбе с коронавирусом, 7 октября поговорил с руководителями российских регионов о COVID-19. Политики разговаривали о диагностике вируса, темпе и прогнозах по его распространению и амбулаторном лечении людей, переносящих заболевание легко. Кроме того, участники обсуждения обсудили загрузку медицинских учреждений, соблюдение ограничительных мер и требований по использованию средств индивидуальной защиты.

Российские врачи к 7 октября выявили более 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране заболели свыше 1,2 млн человек, около 21,9 тыс. граждан погибли, почти 999,3 тыс. выздоровели, писал NEWS.ru.