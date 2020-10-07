В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с COVID-19

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерло 55 человек.
В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.
Общее число умерших в столице достигло 5497.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий Госсовет по борьбе с коронавирусом, 7 октября поговорил с руководителями российских регионов о COVID-19. Политики разговаривали о диагностике вируса, темпе и прогнозах по его распространению и амбулаторном лечении людей, переносящих заболевание легко. Кроме того, участники обсуждения обсудили загрузку медицинских учреждений, соблюдение ограничительных мер и требований по использованию средств индивидуальной защиты.
Российские врачи к 7 октября выявили более 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране заболели свыше 1,2 млн человек, около 21,9 тыс. граждан погибли, почти 999,3 тыс. выздоровели, писал NEWS.ru.
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