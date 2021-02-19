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Чиновника из МВД уволили после «урока по беспорядкам» в школе

11:37, 19 февраля 2021 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио начальника управления МВД по Нижневартовску уволен после «урока по действиям на беспорядках» в школе.

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