Чиновника из МВД уволили после «урока по беспорядкам» в школе

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За прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 1972 человек. 19 февраля стал седьмым днём подряд, когда в столице фиксируется менее 2 тысяч инфицированных COVID-19. Накануне в городе было зарегистрировано 1950 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии общее число заболевших в Москве выросло до 964 609 человек, — говорится в сообщении столичного оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. За последние 24 часа от коронавируса...