Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
Врио начальника управления МВД по Нижневартовску уволен после «урока по действиям на беспорядках» в школе.
Добавить наши новости в избранные источники
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Youtube
За прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 1972 человек. 19 февраля стал седьмым днём подряд, когда в столице фиксируется менее 2 тысяч инфицированных COVID-19. Накануне в городе было зарегистрировано 1950 пациентов с коронавирусом.
С начала пандемии общее число заболевших в Москве выросло до 964 609 человек, — говорится в сообщении столичного оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.
За последние 24 часа от коронавируса...
Чиновника из МВД уволили после «урока по беспорядкам» в школе