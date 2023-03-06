Четырехлетний мальчик запутался в бельевой веревке и умер В Иркутской области четырехлетний мальчик запутался в бельевой веревке и умер

В селе Урик Иркутской области четырехлетний мальчик умер из-за того, что бельевая веревка передавила ему сонную артерию, сообщает региональный СК. Инцидент произошел 3 марта, тело ребенка нашел его 12-летний брат.

По версии следствия, вечером 3 марта в селе Урик Иркутского района Иркутской области 12-летним братом обнаружено тело 4-летнего ребенка, который запутался в бельевой веревке и передавил сонную артерию, — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. проводится экспертиза. Кроме того, следователи выясняют условия жизни детей.

Ранее в городе Ачинске Красноярского края четырехлетний ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком, однако мать решила не обращаться к медикам. Она занималась лечением ребенка самостоятельно, после чего он умер. В семье, в которой произошла трагедия, воспитываются еще трое детей, младшему из них 1 год и 9 месяцев, а старшему — 11 лет.

В станице Выселки Краснодарского края был найден труп восьмилетнего мальчика. Ребенок утонул в реке Бейсуг, когда пытался испробовать с другом найденную на берегу самодельную лодку. Второго мальчика спас очевидец. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.