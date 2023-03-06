Ребенок под Красноярском опрокинул на себя чайник с кипятком и погиб

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В городе Ачинск (Красноярский край) четырехлетний ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком и скончался, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Сведения о гибели поступили в полицию из больницы только 6 марта, хотя инцидент произошел еще 1-го числа. По имеющимся данным, после случившегося мать ребенка решила лечить его на дому и не обращаться к медикам. Прежде судима женщина не была.

Семья на учете в подразделении по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ачинский» не состоит. По месту жительства характеризуется положительно, жалоб со стороны соседей не было, — рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства.

В семье, в которой произошла трагедия, воспитываются еще трое детей. Младшему из них 1 год и 9 месяцев, а старшему — 11 лет. Правоохранительные органы намерены изъять малолетних детей из семьи и поместить их в медучреждение.

По факту гибели ребенка проводится проверка. Дальнейшие решения по делу будут принимать сотрудники следствия, когда у них на руках окажутся необходимые материалы.

Ранее в станице Выселки Краснодарского края был найден труп восьмилетнего мальчика, который утонул в реке Бейсуг 3 марта, когда пытался испробовать с другом найденную на берегу самодельную лодку. Второго ребенка спас очевидец. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным Telegram-канала Kub Mash, мальчики обратили внимание на бесхозную лодку давно и только 3 марта решились покататься на ней. Они доплыли до середины реки, где лодка перевернулась. Выживший мальчик был доставлен в больницу с переохлаждением. Сейчас его жизни ничего не угрожает.