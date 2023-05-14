В городе Донецке прозвучало порядка десяти мощных взрывов, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Предположительно, сработала система ПВО.
В силовых структурах агентству сообщили, что наиболее интенсивные обстрелы со стороны украинских войск 14 мая приходятся на западную часть города. Там подтвердили, что есть попадания по частному сектору в Петровском районе Донецка.
Информацию о работе ПВО подтверждает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
В Донецке и тыловых городах ДНР сработали расчёты ПВО, — пишет Поддубный
Оперативный Telegram-канал СЦКК ДНР сообщает, что ВСУ обстреляли несколько районов Донецка и поселок Гольмовский, выпустив в сумме 38 снарядов.