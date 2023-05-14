Мощные взрывы прогремели в Донецке

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В городе Донецке прозвучало порядка десяти мощных взрывов, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Предположительно, сработала система ПВО.

В силовых структурах агентству сообщили, что наиболее интенсивные обстрелы со стороны украинских войск 14 мая приходятся на западную часть города. Там подтвердили, что есть попадания по частному сектору в Петровском районе Донецка.

Информацию о работе ПВО подтверждает военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

В Донецке и тыловых городах ДНР сработали расчёты ПВО, — пишет Поддубный

Оперативный Telegram-канал СЦКК ДНР сообщает, что ВСУ обстреляли несколько районов Донецка и поселок Гольмовский, выпустив в сумме 38 снарядов.