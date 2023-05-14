Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Новороссийск-Керчь

Фото: t.me/gibdd_nvrsk

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Новороссийск-Керчь, включая двух несовершеннолетних девушек, сообщили в Telegram-канале ГИБДД Новороссийска. По информации правоохранительных органов, водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и врезался в дерево. Представители ведомства уточнили, что водитель легкового автомобиля имеет стаж управления менее месяца.

Житель города Анапа 2003 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», по предварительным данным, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (дерево), — сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу Новороссийска с травмами различной степени тяжести.

Ранее один человек погиб и еще двое получили ранения в результате крупной аварии с пятью автомобилями на 1097-м км автотрассы М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщили в региональном Управлении ГИБДД. В ведомстве объяснили, что водитель «Газели» врезался в автомобиль Iveco, следующие за ними машины одна за другой въехали друг в друга. Погибшим оказался водитель «Газели».

До этого в подмосковных Мытищах пьяный инспектор ДПС сбил десятиклассницу на пешеходном переходе и уехал с места дорожного происшествия. После того как его задержали сотрудники полиции, в крови у мужчины нашли 0,87 мл/л алкоголя. Пострадавшую девочку с различными травмами доставили в больницу.