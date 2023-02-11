Четыре человека погибли в ДТП в Рязанской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком, которое произошло в Рязанской области. Об этом сообщает УГИБДД по региону. Это случилось примерно в 23:00 10 февраля на 218-м километре автодороги Р-22 в Михайловском районе.

По предварительным данным, седельный тягач Scania столкнулся с легковым автомобилем «Лада Приора».

В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля «Лада Приора», несовершеннолетних нет, — говорится в сообщении.

В настоящее время полиция устанавливает личности участников происшествия. Также выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Москве на Ленинградском шоссе в районе дома № 112 произошла авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. В результате ДТП водитель одной из «Газелей» погиб на месте, таксист доставлен в больницу.

Также стало известно, что в Новочеркасске четверо несовершеннолетних и их 20-летний товарищ угнали автомобиль и врезались в дерево. В результате аварии погиб 15-летний подросток, остальные отделались ранениями. В Сети был опубликован видеоролик с моментом происшествия — 17-летняя пассажирка вела трансляцию.