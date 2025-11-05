Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 11:30

Четверо рыбаков погибли на реке, запутавшись в сетях

СК: четыре рыбака погибли на Вишере в Пермском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тела четырех рыбаков обнаружили в акватории реки Вишеры на территории Пермского края, сообщили в региональном СУ СКР. По факту их гибели начата проверка.

Следователями Чердынского межрайонного следственного отдела СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства гибели четырех мужчин на реке Вишере, — отмечается в сообщении.

Так, тела двух мужчин 1958 и 1983 годов рождения, запутанные в рыболовных сетях, нашли рядом с лодкой на расстоянии около 1 километра от поселка Данилов луг. В 500 метрах от нее обнаружена еще одна перевернутая лодка, а рядом два тела. Погибшие — 1959 и 1971 годов рождения. Они также были запутаны в сетях. Установлено, что трагедия произошла во время ночной рыбалки.

До этого мощная морская волна едва не смыла автомобиль с рыбаками на Камчатке. Инцидент произошел на дороге между поселком Октябрьским и мысом Левашова во время штормовой погоды.

Ранее в Новосибирской области при переправе через реку Обь погибли три рыбака. Четверо мужчин из деревни Усть-Тула Болотнинского района направлялись на рыбалку, когда их плавсредство перевернулось при попытке достигнуть другого берега.

