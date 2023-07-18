Четверо пациентов с сибирской язвой пропали из больницы в Туве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре пациента с сибирской язвой ушли из Республиканской больницы Кызыла и пропали, еще один остался на лечении, сообщает региональный Минздрав. Состояние всех пяти пациентов удовлетворительное. О факте отказа от лечения от особо-опасной инфекции направлено экстренное уведомление Роспотребнадзор по Туве.

В Республиканской инфекционной больнице отказались от лечения и самовольно покинули медицинскую организацию четыре пациента, госпитализированные по поводу сибирской язвы. На лечении продолжает находиться один пациент, — говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что пациенты могут быть выписаны только после полного заживления язв на коже. Кроме того, сибирская язва относится к особо-опасным инфекциям и приводит к смерти от 30% до 100% случаях в зависимости от формы инфекции.

6 июля в Туве был выявлен пятый случай заражения сибирской язвой, состояние заболевших стабильное. По информации Роспотребнадзора, в очаге заболевания вакцинировано 150 человек, продезинфицировано 39 тысяч кв. метров территорий.

Сибирская язва — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis и относящееся к острым и особо опасным. Резервуаром для возбудителя сибирской язвы служат внешняя среда и животные.