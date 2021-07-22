Четверо крымчан осуждены за сокрытие сведений о террористе

Четыре жителя Крыма скрыли от правоохранительных органов, что их знакомый вступил в ряды ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ). Они были осуждены и оштрафованы на 30 тысяч и 40 тысяч рублей, сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник в ФСБ.

Суд установил, что россияне 1986, 1991, 1990, 1991 годов рождения на допросах в правоохранительных органах не сообщили, что их знакомый на территории Ирака вступил в ряды ИГ. При этом у спецслужб уже была переписка фигурантов дела с террористом, которая и послужила доказательством в суде.

Однако осуждённые умышленно утаивали эту информацию на допросах в качестве свидетелей по уголовному делу, возбуждённому следственным отделом УФСБ России по РК и Севастополю в отношении участника террористической организации (статья 205.5 УК РФ), — цитирует издание сообщение.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе и задержали сторонника террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Он является местным жителем 1995 года рождения. По заданию боевиков он занимался подготовкой взрыва на одном из объектов правоохранительных органов.