Силовики предотвратили теракт в Уфе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе и задержали сторонника террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России). Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Задержанный является местным жителем 1995 года рождения. По заданию боевиков он занимался подготовкой взрыва на одном из объектов правоохранительных органов.

Злоумышленник арендовал частный дом, где держал готовое самодельное взрывное устройство, а также компоненты для изготовления ещё одной бомбы. Всё это был изъято при обыске. Кроме того, силовики обнаружили в телефоне мужчины переписку с членами группировки, которая подтверждает его намерения.

Ранее сообщалось, что в Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали боевика запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство». У него изъяты заготовка для самодельной бомбы и другие взрывчатые вещества, возбуждено уголовное дело по статье за участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Подозреваемый отправлен под арест.