Челябинский министр культуры поднимется со священником на перевал Дятлова

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Экс-полицейский из Казани Хабиб Шарипов стал звездой «Русского чарта» на телеканале «Муз-ТВ», пишет inkazan.ru . Его «Ягода малинка» возглавила рейтинг, а на платформе YouTube набрала уже свыше 33 млн просмотров.

Башкирия

В Башкирии пройдёт суд над серийным убийцей из Новоуральска Евгением Петровым. Как отмечает Mkset , мужчина с 2005 года отбывает пожизненный срок за убийства девушек, однако его причастность к изнасилованию и лишению жизни 16-летней башкирки в 2001-м вскрылась только через 19 лет после нападения.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде мужчину без маски увели из автобуса сотрудники полиции, пишет NewsNN . Пассажиры и водитель просили парня надеть средство индивидуальной защиты, однако он отказался. В результате всех пассажиров пересадили в другой автобус, а мужчину забрали стражи порядка.

Удмуртия

В Удмуртии начался суд над 31-летним жителем Ижевска за убийства 15-летней давности. Как пишет udm-info.ru , будучи подростком он повздорил с двумя мужчинами и в процессе драки нанёс им десятки ножевых ранений. Пострадавшие скончались на месте.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростове работницы секс-индустрии пожаловались на отток клиентов из-за пандемии. Как рассказала собеседница rostovgazeta.ru , те, кто давно зарабатывает подобным трудом, вынуждены буквально голодать. При этом многие из них наркозависимые. Теперь без теста на COVID-19 «индивидуалки» не оказывают услуги.

Приморье

Эксперт призвал провести «реновацию» во Владивостоке, пишет vostokmedia.com . По его мнению, городу необходимы новые жилищные комплексы со своей инфраструктурой. Однако свободной земли для их строительства нет — практически весь Владивосток состоит из ветшающих «хрущёвок».

Омская область

В Центральном районном суде Омской области вынесен обвинительный приговор банде преступников, которые похищали людей ради дорогих машин. Как пишет gorod55.ru , пять человек силой заставляли пострадавших писать расписки о передаче крупной суммы денег. Четверых преступников приговорили к тюремному заключению на срок от пяти до семи лет. Пятый участник банды находится в розыске.

Оренбургская область

В Оренбурге снесут «Михайловские казармы», построенные в 1750-е годы. По информации 56orb.ru , на демонтаж объектов, возведённых во времена Емельяна Пугачёва, направили почти 15 млн рублей. Последние 40 лет комплекс находился в заброшенном состоянии — от него остались одни развалины.

Сергей Кутимский/archi.ru

Карелия

В одном из домов Суоярви канализация стекает прямо в подъезд. Как сообщает karelinform.ru , до этого жители многоэтажки неделю просидели без воды из-за замёрзших стояков. Сотрудники управляющей компании, отогревающие канализацию, после окончания работ не поставили трубу на место.

Тюменская область

Водитель пассажирского автобуса скончался за рулём в Тобольске. Как пишет nashgorod.ru , 60-летний мужчина почувствовал себя плохо перед выездом на линию. Если будет установлен факт нарушения трудового законодательства, то работодателя могут привлечь к ответственности.

Хабаровский край

В Хабаровском крае расширено производство полезной еды. Как сообщает transsibinfo.com , на территории региона свыше 300 предприятий занимаются производством пищевой продукции. Ассортимент насчитывает более 1700 наименований, 155 из них — это продукция лечебно-профилактического и функционального назначения. В прошлом году этот список пополнился на восемь наименований.

Ставропольский край

Спецназовца в Ставрополье поймали на торговле оружием. Как пишет newstracker.ru , сержант-контрактник вместе c сослуживцем хранил дома оружие и боеприпасы, а также торговал ими на чёрном рынке последние два года. Мужчину приговорили к трём годам заключения.

Архивное фото Александр Земляниченко/News.ru

Челябинская область

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин вместе со священником поднимется на перевал Дятлова. Как отмечает «Курс дела» , чиновник уже принял участие в двухнедельном тренировочном походе, о чём отчитался в своём Instagram.

ХМАО

В Нижневартовске ждут поступления седьмого транша вакцины от коронавируса на аптечный склад. За неделю на прививку записались почти две тысячи жителей. Как пишет muksun.fm , 139 из них — только за минувшие сутки. 25 января в округ поступила очередная партия вакцины.

Волгоградская область

Более 55 километров новых дорог построят до конца года в Волгоградской области. Как пишет novostivolgograda.ru , асфальтированные пути планируется проложить в 12 муниципальных районах. Дорожники соединят сельские населённые пункты с основными региональными трассами.

Свердловская область

На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге с потолка обрушились декоративные панели. Как отмечает издание tagilcity.ru , посетителям пришлось пробираться к выходу через препятствия. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Ленинградская область

В Ленобласти годовалую девочку госпитализировали с отравлением наркотиками. Ребёнок попал в больницу в тяжёлом состоянии. Как пишет newia.ru , незадолго до случившегося девочка побывала в комнате дяди, где впоследствии нашли порошок и шприцы.

Хакасия

Хакасия стала второй после Кузбасса в антирейтинге среди сибирских регионов по дефициту бюджета. Исследование, в котором изучены бюджеты субъектов РФ на 2021 год, опубликовали Центр развития региональной политики и «Национальный эксперт». Как сообщает newkhakasiya.online , большая часть регионов сохраняет жизнеспособность за счёт федеральных дотаций, некоторые — за счёт кредитов. Эксперты отмечают высокую вероятность роста протестных настроений.

Сибирь

Мэра Новосибирска Анатолия Локтя обвинили в нецелевом использовании муниципальной техники на митинге. Как пишет atas.info , машины, которых и так не хватает, применялись для перекрытия улиц. При этом перед митингом мэр заявил, что власти не будут применять какие-либо меры.