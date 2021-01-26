Челябинский министр культуры поднимется со священником на перевал Дятлова

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
Экс-полицейский из Казани Хабиб Шарипов стал звездой «Русского чарта» на телеканале «Муз-ТВ», пишет inkazan.ru. Его «Ягода малинка» возглавила рейтинг, а на платформе YouTube набрала уже свыше 33 млн просмотров.
Башкирия
В Башкирии пройдёт суд над серийным убийцей из Новоуральска Евгением Петровым. Как отмечает Mkset, мужчина с 2005 года отбывает пожизненный срок за убийства девушек, однако его причастность к изнасилованию и лишению жизни 16-летней башкирки в 2001-м вскрылась только через 19 лет после нападения.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде мужчину без маски увели из автобуса сотрудники полиции, пишет NewsNN. Пассажиры и водитель просили парня надеть средство индивидуальной защиты, однако он отказался. В результате всех пассажиров пересадили в другой автобус, а мужчину забрали стражи порядка.
Удмуртия
В Удмуртии начался суд над 31-летним жителем Ижевска за убийства 15-летней давности. Как пишет udm-info.ru, будучи подростком он повздорил с двумя мужчинами и в процессе драки нанёс им десятки ножевых ранений. Пострадавшие скончались на месте.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ростовская область
В Ростове работницы секс-индустрии пожаловались на отток клиентов из-за пандемии. Как рассказала собеседница rostovgazeta.ru, те, кто давно зарабатывает подобным трудом, вынуждены буквально голодать. При этом многие из них наркозависимые. Теперь без теста на COVID-19 «индивидуалки» не оказывают услуги.
Приморье
Эксперт призвал провести «реновацию» во Владивостоке, пишет vostokmedia.com. По его мнению, городу необходимы новые жилищные комплексы со своей инфраструктурой. Однако свободной земли для их строительства нет — практически весь Владивосток состоит из ветшающих «хрущёвок».
Омская область
В Центральном районном суде Омской области вынесен обвинительный приговор банде преступников, которые похищали людей ради дорогих машин. Как пишет gorod55.ru, пять человек силой заставляли пострадавших писать расписки о передаче крупной суммы денег. Четверых преступников приговорили к тюремному заключению на срок от пяти до семи лет. Пятый участник банды находится в розыске.
Оренбургская область
В Оренбурге снесут «Михайловские казармы», построенные в 1750-е годы. По информации 56orb.ru, на демонтаж объектов, возведённых во времена Емельяна Пугачёва, направили почти 15 млн рублей. Последние 40 лет комплекс находился в заброшенном состоянии — от него остались одни развалины.
Сергей Кутимский/archi.ru
Карелия
В одном из домов Суоярви канализация стекает прямо в подъезд. Как сообщает karelinform.ru, до этого жители многоэтажки неделю просидели без воды из-за замёрзших стояков. Сотрудники управляющей компании, отогревающие канализацию, после окончания работ не поставили трубу на место.
Тюменская область
Водитель пассажирского автобуса скончался за рулём в Тобольске. Как пишет nashgorod.ru, 60-летний мужчина почувствовал себя плохо перед выездом на линию. Если будет установлен факт нарушения трудового законодательства, то работодателя могут привлечь к ответственности.
Хабаровский край
В Хабаровском крае расширено производство полезной еды. Как сообщает transsibinfo.com, на территории региона свыше 300 предприятий занимаются производством пищевой продукции. Ассортимент насчитывает более 1700 наименований, 155 из них — это продукция лечебно-профилактического и функционального назначения. В прошлом году этот список пополнился на восемь наименований.
Ставропольский край
Спецназовца в Ставрополье поймали на торговле оружием. Как пишет newstracker.ru, сержант-контрактник вместе c сослуживцем хранил дома оружие и боеприпасы, а также торговал ими на чёрном рынке последние два года. Мужчину приговорили к трём годам заключения.
Архивное фотоАлександр Земляниченко/News.ru
Челябинская область
Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин вместе со священником поднимется на перевал Дятлова. Как отмечает «Курс дела», чиновник уже принял участие в двухнедельном тренировочном походе, о чём отчитался в своём Instagram.
ХМАО
В Нижневартовске ждут поступления седьмого транша вакцины от коронавируса на аптечный склад. За неделю на прививку записались почти две тысячи жителей. Как пишет muksun.fm, 139 из них — только за минувшие сутки. 25 января в округ поступила очередная партия вакцины.
Волгоградская область
Более 55 километров новых дорог построят до конца года в Волгоградской области. Как пишет novostivolgograda.ru, асфальтированные пути планируется проложить в 12 муниципальных районах. Дорожники соединят сельские населённые пункты с основными региональными трассами.
Свердловская область
На железнодорожном вокзале в Екатеринбурге с потолка обрушились декоративные панели. Как отмечает издание tagilcity.ru, посетителям пришлось пробираться к выходу через препятствия. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Ленинградская область
В Ленобласти годовалую девочку госпитализировали с отравлением наркотиками. Ребёнок попал в больницу в тяжёлом состоянии. Как пишет newia.ru, незадолго до случившегося девочка побывала в комнате дяди, где впоследствии нашли порошок и шприцы.
Хакасия
Хакасия стала второй после Кузбасса в антирейтинге среди сибирских регионов по дефициту бюджета. Исследование, в котором изучены бюджеты субъектов РФ на 2021 год, опубликовали Центр развития региональной политики и «Национальный эксперт». Как сообщает newkhakasiya.online, большая часть регионов сохраняет жизнеспособность за счёт федеральных дотаций, некоторые — за счёт кредитов. Эксперты отмечают высокую вероятность роста протестных настроений.
Сибирь
Мэра Новосибирска Анатолия Локтя обвинили в нецелевом использовании муниципальной техники на митинге. Как пишет atas.info, машины, которых и так не хватает, применялись для перекрытия улиц. При этом перед митингом мэр заявил, что власти не будут применять какие-либо меры.