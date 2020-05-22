Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Казанские рестораторы прокомментировали итоги самоизоляции для общепита, пишет inkazan.ru . По их словам, кризис смогут пережить только 50% заведений сегмента, если к полномасштабной работе разрешат вернуться осенью. Если ограничения на количество посетителей снимут через две недели — откроются около 70–80%.

Башкирия

В Башкирии продолжают обсуждать тему дальнейшего трудоустройства экс главного врача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой, пишет mkset.ru . Источники заявляли, что несмотря на скандальную отставку, её рассматривают на руководящую должность в «Башнефти». Однако в самой компании такую информацию опровергли.

Нижегородская область

Медперсонал Нижегородской областной детской больницы пожаловался в соцсетях на снижение зарплат, пишет newsnn.ru . Сотрудники не работают с больными, заражёнными коронавирусом, у них нет надбавок, но и имевшиеся зарплаты начали сокращать. При этом многим предлагают уйти в административный отпуск или написать заявление на сдельно-премиальную оплату.

Удмуртия

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Удмуртии с 30 апреля введён обязательный масочный режим, однако не все его соблюдают, пишет udm-info.ru . Так, на сессии 21 мая у многих депутатов городской думы, включая её председателя, маски отсутствовали.

Ростовская область

В Ростовской области Роспотребнадзор подал в суд на женщину, которая может быть заражена коронавирусом, но отказывается проходить медобследование, пишет rostovgazeta.ru . Она контактировала с больными вирусом.

Приморье

В Приморье рыбаку пришлось поделиться своим уловом с акулой, пишет vostokmedia.com . Мужчина рыбачил в Уссурийском заливе и в момент, когда он вываживал клюнувшую симу, подплыла акула и откусила половину рыбы.

Омская область

Омские влюблённые воровали продукты из супермаркета и продавали их на рынке. Как сообщает издание gorod55.ru , сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения и задержали подозреваемых. Сообщники рассказали, что заходили в супермаркеты, незаметно складывали в сумки алкоголь и кофе, а затем продавали похищенное на Ленинском рынке по сниженным ценам. Возбуждено пять уголовных дел по статье «Кража».

Оренбургская область

Оренбуржцу грозит до двух лет лишения свободы за незаконную рыбалку на Урале. Как сообщает издание 56orb.ru , 30-летний мужчина браконьерствовал недалеко от собственного дома. В двух километрах от родного села он перегородил реку Урал сетями. Причём сделал это в местах миграционного пути рыбы к нерестилищам. По факту незаконного вылова возбуждено уголовное дело.

Карелия

Церковь отстранила священника из Карелии от управления после резонансного ДТП. Как сообщает karelinform.ru , священник находился в Мордовии и за рулём «Тойоты Лэнд Круизер» попал в аварию. В ДТП серьёзно пострадала пассажирка: женщина сломала позвоночник и была парализована. Епископ сделал явку с повинной. Окончательное решение по его отстранению примет Общецерковный суд.

Тюменская область

Тюменцы ночевали в палатке, чтобы спасти деревья. Как сообщает издание nashgorod.ru , конфликт жителей и застройщика разгорелся после того, как строители начали вырубать деревья, находящиеся за пределами строительной площадки. Подрядчик, осуществляющий вырубку, уверяет, что порубочный билет на спил 185 деревьев был выдан администрацией города. Однако в документах нет схемы расположения деревьев, подлежащих вырубке.

Хабаровский край

Хехцир Andshel/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

В Хабаровском районе в предгорьях Хехцира найдены десятки памятников археологии. Как сообщает transsibinfo.com , исследователи обнаружили разветвлённую сеть поселений и захоронений периода палеометалла — раннего Средневековья. Хехцир служил неким убежищем от нашествия врагов.

Ставропольский край

После жалобы беременной пятигорчанки с подозрением на COVID-19 на неоказание ей необходимой медпомощи Минздрав взял на контроль её случай, пишет newstracker.ru . Ранее в Сети появилась история заболевшей 24-летней беременной женщины, которая жаловалась на неоказание ей медицинской помощи. Сейчас Министерство здравоохранения Ставропольского края взяло на контроль оказание помощи женщине.

Челябинская область

В Челябинске нашли тайного озеленителя. Мужчина выращивал деревья и высаживал их в городе, сообщает kursdela.biz . Герой-озеленитель работает на строительстве деревянных домов. И считает, что таким образом очищает себе карму.

ХМАО

Родители выпускников попросили губернатора Югры провести последний звонок в обычном режиме, не онлайн. Взамен они пообещали использовать маски, перчатки и соблюдать дистанцию, сообщает muksun.fm . Однако губернатор ХМАО отказалась проводить последний звонок в обычном режиме. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн. Организаторы придумали несколько акций, где ученики и учителя смогут поблагодарить друг друга.

Волгоградская область

Волгоградская фирма сливала промышленные стоки в Мокрую Мечётку, сообщает портал novostivolgograda.ru . Находящееся в Дзержинском районе Волгограда предприятие ежегодно сбрасывало в реку Мокрая Мечётка более 53 тысяч куб. м в год промышленно-ливневых сточных вод. При этом делало это незаконно. У фирмы не было разрешения на пользование водным объектом. Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура только через суд заставила ООО «Строительный элемент» прекратить загрязнение водоёма.

Свердловская область