Цены на недвижимость в Сочи взлетели выше, чем в Москве

https://static.news.ru/photo/97d0936a-9d23-11eb-afb8-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Цены на квадратный метр жилья в Сочи выше московских. Квартиры и дома скупают массово.

Средняя цена квадрата в столице не доходит до 220 тысяч рублей по данным «Индикаторов рынка недвижимости», а в Сочи она достигает 250 тысяч рублей, пишет «КП-Краснодар».

По мнению экспертов, неподдельный ажиотаж вызван двумя факторами: заявлением мэрии города о моратории на жилое строительство с июля сроком на два ближайших года и пандемией, закрывшей многие курортные альтернативы. Скупают всё — от элитной недвижимости до бывших общежитий.

В 2020 году интерес граждан к приобретению недвижимости заметно вырос, на пике спроса покупкой квартиры интересовались не менее 14% российских семей, свидетельствует совместное исследование «Ингосстраха» и Финансового университета при правительстве РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что размер штрафов для застройщиков могут увеличить втрое за просрочку сдачи домов. С такой законодательной инициативой выступил Роспотребнадзор.