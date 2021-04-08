Застройщикам втрое увеличат штрафы за долгострои

https://static.news.ru/photo/c85a13a0-98d5-11eb-952e-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Размер штрафов для застройщиков могут увеличить втрое за просрочку сдачи домов. С такой законодательной инициативой выступил Роспотребнадзор.

Документ предусматривает увеличение неустойки до 3% от цены квартиры за каждый месяц просрочки вместо 2/300 ставки рефинансирования в день. На сегодня за день просрочки взимается 0,03% от цены квартиры, то есть это 10,95% в год, пишут «Известия».

Если новые показатели будут приняты, то ставка вырастет до 36% годовых. В случае принятия законопроекта девелоперы столкнуться с выбором: ускориться со строительством или платить штраф. Второй вариант потребует огромных затрат, и есть риски ухудшения качества строительства жилья. Представители застройщиков высказываются на этот счёт, что нельзя доводить бизнес до банкротства. И банки в случае принятия закона будут гораздо осторожнее кредитовать застройщиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что покупателям квартир в новостройках могут предоставить право фиксировать все выявленные недостатки в передаточном акте. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы. Кроме того, они предложили сократить сроки достройки проблемных объектов, разрешив Фонду защиты прав дольщиков не размещать на счетах эскроу деньги, предназначенные для выполнения своих обязательств по их возведению.