Бывшего вице-губернатора Новосибирской области Козодоя вызвали в военкомат

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Бывшего вице-губернатора Новосибирской области, доктора исторических наук Виктора Козодоя вызвали в военкомат, пишет «Сиб.фм». Он рассказал, что ему позвонил военный комиссар, повестка не приходила. Он сомневается, что его мобилизуют, поскольку ему уже 60 лет.

Никакой повестки не было, мне просто позвонили из военкомата и попросили прийти. Не думаю, что меня призовут в армию, ведь мне уже 60 лет, — объяснил историк.

Виктор Козодой отмечает, что служил в Советской Армии в 1980–1982 годах и имеет звание офицера запаса. На данный момент он преподает историю в учебном заведении.

Первый иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации ранее был зарегистрирован судом в Петербурге. Иск подан к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района. Истец не согласился с решением призывной комиссии и попросил суд признать незаконным решение по мобилизации, отменить повестку комиссариата, а также обязать вынести решение об освобождении от призыва.

Также член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признал, что ошибки в военкоматах случаются. По его словам, это происходит из-за спешки с выполнением задач в рамках мобилизации. Депутат заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.