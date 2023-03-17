Бывшего бойца ВСУ задержали в пригороде Мариуполя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего военнослужащего ВСУ задержали в пригороде Мариуполя, сообщается на сайте Росгвардии. Мужчину подозревают в передаче украинской стороне информации о размещении и передвижении российских войск, его передали в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.

Бойцы спецподразделения войск национальной гвардии в ходе адресных мероприятий в пригороде Мариуполя задержали бывшего военнослужащего ВСУ, подозреваемого в пособничестве украинским националистам, — рассказали в ведомстве.

16 марта заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным Диктор сообщил, что российские саперы обезвредили противотанковое минное поле, установленное украинскими военными возле Мариуполя. По его словам, на данном участке было уничтожено свыше 200 мин ТМ-62.

Для защиты местного населения каждое минное поле ограждается лентами и предупреждающими табличками. Согласно данным саперов, в окрестностях Мариуполя еще много подобных полей. «Диктор» подчеркнул, что работы по разминированию остается много, включая территории вокруг Мариуполя и в самом городе.