Российские саперы обезвредили противотанковое минное поле под Мариуполем Российские саперы обезвредили установленное ВСУ противотанковое минное поле под Мариуполем

Фото: Министерство обороны РФ

Заместитель командира сводного отряда инженерных войск с позывным Диктор сообщил РИА Новости, что российские саперы обезвредили противотанковое минное поле, установленное украинскими военными возле Мариуполя. По его словам, на данном участке было уничтожено свыше 200 мин ТМ-62.

Саперы уничтожают мины взрывами по 30 штук, причем каждое поле содержит 400–500 противотанковых мин. Диктор пояснил, что мины уничтожаются методом подрыва на месте их установки для обеспечения безопасности саперов.

Для защиты местного населения, каждое минное поле ограждается лентами и предупреждающими табличками. Согласно данным саперов, в окрестностях Мариуполя еще много подобных полей.

«Диктор» подчеркнул, что работы по разминированию остается много, включая территории вокруг Мариуполя и в самом городе.

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин рассказал, что минное поле на Украине, созданное по всем канонам военной науки, с определенной схемой размещения снарядов, может уничтожить до 30% боевой техники наступающей стороны. Собеседник подчеркнул, что атакующие подразделения оказываются в бутылочном горлышке, так как саперы на одну роту прокладывают один-два прохода.