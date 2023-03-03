Военный обозреватель раскрыл возможный ущерб от минных полей на Украине Военный обозреватель Суконкин: минные поля на Украине способы уничтожить до 30% техники наступающей стороны

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минное поле на Украине, созданное по всем канонам военной науки, с определенной схемой размещения снарядов, может уничтожить до 30% боевой техники наступающей стороны, рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Собеседник подчеркнул, что атакующие подразделения оказываются в бутылочном горлышке, так как саперы на одну роту прокладывают один-два прохода.

Такой участок фронта может стать непреодолимым. Саперам сделают один-два прохода на роту, и наступать придется через горлышко бутылки. При этом спецы не гарантируют, что получится обезвредить абсолютно все мины. Минное поле, созданное по всем канонам военной науки, с определенной схемой размещения мин, способно вывести из строя до 30% техники. Это серьезные потери, — отметил Суконкин.

Он добавил, что ситуацию усугубляют противопехотные мины типа советского «Лепестка», а также дистанционно разбрасываемые устройства, автоматически устанавливающие вокруг себя растяжки в радиусе шести метров. Последний тип мин опасен тем, считает Суконкин, что их можно «раскидать» как авиацией с артиллерией, так и «голыми руками».

А если перед вами не только противотанковые, но и противопехотные, типа советского «Лепестка»? Есть более современные вещи. Их буквально голыми руками бросают. Такая мина после приземления сама встает в определенное положение, раскидывает вокруг растяжки в радиусе до 6 метров. И получается круг диаметром 12 метров. Человек задевает одну из них, мина подскакивает и поражает все вокруг. Они авиацией, артиллерией могут разбрасываться. Вы еще до противника не дошли, а уже несете потери, — рассказал Суконкин.

Обозреватель отметил, что минные поля всегда контролируются противником — территорию простреливают снайперы, пулеметчики или артиллерия, чтобы противоположная сторона не смогла эффективно обезвреживать заряды.

Еще одна опасность минных полей — их всегда контролируют и простреливают снайперы, пулеметчики или артиллерия. Они не дадут противоположной стороне эффективно обезвреживать заряды и проделывать проходы, — подытожил Суконкин.

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