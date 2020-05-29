Бурятский министр считает, что у граждан хватает денег

https://static.news.ru/photo/63e0d32c-ebc1-11e9-b632-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tatiana Morozova/Russian Look

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова заявила, что мер поддержки граждан достаточно и людям хватает денег.

К Кочетовой обратился депутат Игорь Бобков по поводу ситуации с обеспечением продовольствия. Он сказал, что из-за снижения доходов население скоро не сможет покупать продукты.

Кочетова в ответ на это сказала, что «никто ещё с голоду не умер», сообщает URA.RU .

Данное высказывание вызвало резонанс у общественности, после чего министр извинилась и заявила, что допустила грубость во время «чрезвычайно эмоционального доклада».

В выражении о том, что «никто не умер», подразумевается, что число мер поддержки граждан и экономики на республиканском и федеральном уровне введено оперативно и своевременно, — сказала Кочетова.

Как ранее писал NEWS.ru, вместе с кривой заболеваемости коронавирусом в России стала снижаться и тревожность жителей страны. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом эксперты считают, что о стабилизации говорить пока рано и тревожность приобретает «пульсирующий» характер. В то же время люди определились с тем, что их пугает сейчас сильнее всего: это больше не болезнь, а экономические проблемы.