Буддисты Бурятии попросили не приезжать россиян на молебны Обоо

Фото: Буддийская традиционная Сангха России/facebook.com

Ведущая праздников из Новосибирска Лара Кинслер в течение месяцев получила несколько переломов. В настоящее время в её теле пластина и два протеза. Кинслер полностью обездвижена, а врачи всё ещё пытаются понять, в чём причина «хрустальности» сибирячки, любое падение которой приводит к новым тяжёлым травмам.

Недавно ко всем проблемам женщины добавилась ещё одна. Кинслер, находясь в больнице, заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. Она рассказала журналистам, что в одну палату с ней положили 87-летнюю больную. Пожилая...