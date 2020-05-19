Буддисты Бурятии попросили не приезжать россиян на молебны Обоо

Дид Хамбо лама Буддийской традиционной Сангхи РФ — Дагба Очиров — обратился к прихожанам из Бурятии и других регионов России с просьбой не приезжать на молебны Обоо. По его словам, ситуация в республике с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) остаётся неустойчивой.
В такой обстановке нам нужно уберечь свои родные сёла и улусы от потенциальной угрозы распространения там опасной инфекции!Ведь на Обоо с родителями всегда приезжает много маленьких детей, молодежи, стариков, людей с ослабленным здоровьем, — цитирует религиозного деятеля МК в Бурятии.
Накануне российский чемпион UFC — Хабиб Нурмагомедов — призвал мусульман Дагестана соблюдать режим самоизоляции в день окончания священного месяца Рамадан — 23 мая, в праздник Ураза-байрам.
Отец спортсмена — Абдулманап Нурмагомедов — находится в тяжёлом состоянии. У него диагностировали коронавирусную инфекцию.
Как писал NEWS.ru, 17 мая республиканский министр здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил о 13,7 тысячи заболевших внебольничной пневмонией, вероятно, связанной с коронавирусом — это в несколько раз больше официальных данных о распространении COVID-19.