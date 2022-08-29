Брянские власти отказались восстанавливать разрушенные обстрелами могилы «Подьем»: жители Брянской области требуют от властей компенсации за разрушенные обстрелами могилы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Брянской области отказываются компенсировать жителям приграничного села разрушения, которые артобстрел со стороны Украины произвёл на местном кладбище. Об этом рассказал изданию «Подъем» региональный депутат Константин Павлов, добавив, что могилы были разрушены минометным обстрелом со стороны Украины еще 29 апреля.

Они не могут выделить средства по причине того, что нет режима чрезвычайной ситуации, но судя по тому, как в Климово был обстрел, и там из областного выделялись средства, можно было выделить из областного. Но врио замгубернатора не стала помогать. Занимаемся этим. Депутатское обращение направлено в прокуратуру, жду ответа, — сообщил парламентарий.

До этого Telegram-канал Mash сообщил об обстрелах приграничных районов Брянской области, по которым было выпущено не менее 10 снарядов. Уточняется, что ударам подверглись село Климово, деревня Курковичи и город Клинцы. Брянская область многократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, только за последние два месяца на нее было совершено несколько атак.