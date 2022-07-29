Mash сообщил об обстреле приграничных районов в Брянской области

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Несколько приграничных районов Брянской области подверглись обстрелам со стороны ВСУ, передает Telegram-канал Mash. Уточняется, что ударам подверглись село Климово, деревня Курковичи и город Клинцы.

По предварительным данным, было не меньше 10 прилётов, — говорится в сообщении.

Информации о погибших и пострадавших пока нет. Минобороны РФ не публиковало информацию об инциденте. Власти региона также не комментировали ситуацию.

Брянская область многократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. Только за последние два месяца на нее было совершено несколько атак. В июне губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что по селу Займище был нанесен удар ракетой «Точка-У». В результате инцидента пострадали шесть человек, их госпитализировали.

Обстрелам подверглись село Зерново и поселок Суземка. В результате атаки на последний пострадал сотрудник РЭС, а также были повреждены несколько домов. Богомаз отмечал, что ВСУ чаще всего наносят удары с использованием западного оружия.

При обстреле села Климово пострадала 74-летняя россиянка. В результате атаки женщина лишилась ноги, для оказания медпомощи ее отправили в Москву, однако в Институте хирургии имени Вишневского она скончалась.

Накануне брянский губернатор сообщил об атаке украинского дрона на таможенный пост. В результате инцидента пострадали четыре человека.