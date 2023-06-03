БПЛА взорвался на нефтеперерабатывающей станции под Смоленском Baza: БПЛА взорвался на нефтеперерабатывающей станции под Смоленском

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Telegram-канал Baza сообщил, что в Смоленской области на территории нефтеперерабатывающей станции взорвался беспилотный летательный аппарат. По данным канала, БПЛА нес взрывчатку мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Минобороны России не комментировало эту информацию.

По данным канала, инцидент произошел 2 июня неподалеку от деревни Пересна, сотрудники предприятия услышали громкий взрыв, а затем нашли в 800 метрах от вертолетной площадки беспилотник и воронку трехметрового диаметра и метровой глубины.

Baza сообщает, что БПЛА был самолетного типа с карбюраторным двигателем, на дроне был установлен GPS-навигатор.

Ранее глава Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаках беспилотниками двух топливно-энергетических объектов региона. По его словам, в результате инцидентов никто не пострадал, работа энергосистемы области нарушена не была.

По сведениям Telegram-канала SHOT, беспилотники обстреляли газовую и нефтяную станции, на местах атак были обнаружены глубокие воронки от взрывов. Минобороны России эту информацию не комментировало.