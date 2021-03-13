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Больше 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы

17:08, 14 марта 2021 18
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные аэропорты задержали вылеты больше 20 рейсов.

По состоянию на 16:45 по московскому времени наибольшее число задержанных вылетов зафиксировано в Домодедово — из воздушной гавани не вылетят вовремя 12 самолётов. Ещё по пять отправлений задержатся в транспортных хабах Внуково и Шереметьево, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Накануне синоптики сообщили, что столбик термометра в Москве 13 марта достигнет отметки около нуля градусов. При этом погода будет облачная со снегом, местами метель и гололедица. Днём температура воздуха в городе составит минус один — плюс один градус, а в ночь на 14 марта она может опуститься до минус двух градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ближайшее воскресенье, 14 марта, в столичном регионе начнётся оттепель. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Температура воздуха в воскресенье повысится до 4–6 градусов тепла. В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель.

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