Больного львенка из Уфы перевезли в Подмосковье для реанимации Конфискованная в Уфе больная молодая львица Симба доставлена в Клин для реанимации

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Клин

Молодая львица по кличке Симба, конфискованная Росприроднадзором в Уфе, доставлена в Подмосковье, где ей начали проводить реанимационные мероприятия, рассказал «Вестям Подмосковья» владелец парка львов в городском округе Клин Виктор Агафонов. По его словам, состояние животного крайне неудовлетворительное, но есть надежда на выздоровление.

Издание напоминает, что в Уфе владелец использовал львенка для фотосессий, а когда малышка заболела, ее решили продать. «Контрольную закупку» сделал специалист Росприроднадзора. Симбу конфисковали и под личным контролем главы ведомства Светланы Радионовой доставили в Клин.

По словам Агафонова, у Симбы рваная рана на голове, повреждена лапа, крайняя степень истощения. Кроме того, у маленькой хищницы выявлено опасное вирусное заболевание — панлейкопения кошек. Специалисты делают все для спасения юного животного.

Сообщается, что пока Симба находится на карантине, ей проводят мероприятия по восстановлению водно-солевого баланса, нормализации питания и лечению. Сотрудники парка надеются, что состояние львицы удастся нормализовать и тогда она сможет выйти в вольер, где познакомится со своей будущей новой семьей.

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