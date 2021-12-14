Более 750 населённых пунктов остались без света из-за снегопадов

Свыше 750 населённых пунктов в трёх регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов остаются без энергоснабжения после сильных снегопадов и ледяного дождя, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. Аварийно-восстановительные работы продолжаются на территории 26 муниципальных образований, к ним привлечены более 1,4 тысячи человек и свыше 370 единиц техники.

По состоянию на 06:00 мск вторника, на территории Псковской, Новгородской и Тверской областей без электроэнергии остаются 753 населённых пункта, в которых проживают 5,84 тысячи человек, — сказал собеседник агентства.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за минувшие сутки в Москве выпало 20% от месячной нормы осадков, составляющей 56 миллиметров. По его словам, такого снегопада не было в мегаполисе 28 лет. До этого самым ненастным в году было 7 декабря, когда выпало восемь миллиметров осадков.

Ранее метеорологи предупредили о самой холодной зиме в Евразии за 30 лет. Причиной похолодания является глобальное потепление, которое разрушает структуру полярного вихря в Арктике. Это может привести к тому, что запертый в нём холодный воздух может дойти вплоть до широт Сочи и Парижа.