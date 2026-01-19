Более 100 тыс. жителей ЛНР остались без света

Свыше 100 тыс. жителей Луганской Народной Республики остались без электричества в результате аварии на высоковольтных сетях, заявили в пресс-службе Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности региона. Отмечается, что обесточен 31 населенный пункт.

В результате внештатной ситуации обесточен 31 населенный пункт республики, еще пять — частично без электроэнергии. Всего [без электричества остались] более 100 тыс. жителей, — отметили в ведомстве.

Там добавили, что восстановительные работы затруднены сложной оперативной обстановкой и погодными условиями. Тем не менее ситуация находится под контролем Минтопэнерго ЛНР, специалисты делают все возможное для подключения потребителей.

Ранее в Академгородке Новосибирска произошло массовое отключение электроэнергии. По словам очевидцев, на подстанции у Технопарка были замечены искры, после чего произошла авария. Аварийные бригады планируют устранить последствия инцидента в ближайшие несколько часов.

До этого стало известно, что в Херсонской области из-за обстрела ВСУ без света остались 450 населенных пунктов в 14 округах. Как уточнил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, резервными источниками питания обеспечены 95 социально значимых объектов.