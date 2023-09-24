Бойца ММА задержали за убийство ветерана СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Челябинской области сотрудники полиции задержали местного жителя, который подозревается в причинении смертельных травм 38-летнему участнику спецоперации на Украине, сообщает в Telegram-канале региональный главк МВД. По данным ТАСС, речь идет о 19-летнем бойце ММА Рустаме Байжувенове.

В Карталинском районе сотрудники полиции задержали 19-летнего участника уличного конфликта, в результате которого местный житель получил смертельные травмы. <...> Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, а также с учетом физической подготовки подозреваемого было принято решение об избрании ему строгой меры пресечения. <...> Подозреваемого доставили в следственный отдел СК для проведения дальнейших процессуальных действий, — говорится в сообщении ведомства.

В региональном управлении СКР пояснили, что задержанному планируется предъявить обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Ведомство также намерено направить в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста.

Конфликт, о котором идет речь, произошел 16 сентября. В результате ссоры участник боевых действий на Украине Максим Никитин получил травму головы и некоторое время спустя скончался.

В начале августа участник спецоперации, потерявший ногу, был избит группой лиц в Забайкалье. Злоумышленники также сорвали с него медали и сломали телефон. Сотрудники полиции задержали двоих нападавших, а еще один сдался сам. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев уточнил, что потерпевший неоднократно угрожал и оскорблял жителей села, «провоцируя на ответные действия».