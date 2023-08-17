«Потерпевший угрожал и оскорблял»: Фадеев о причинах избиения участника СВО Фадеев: избитый участник СВО в Забайкалье сам провоцировал конфликт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избитый в Забайкальском крае участник специальной военной операции угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод, заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. В связи с этим Фадеев обратился к прокурору Забайкальского края Александру Яновскому с просьбой провести более тщательное расследование произошедшего и взять дело под личный контроль, сообщает СПЧ в Telegram-канале.

Обеспокоенные граждане, полагая, что избиение было связано с антивоенными взглядами нападавших, требовали для них сурового наказания. Однако впоследствии выяснилось, что потерпевший, ранее судимый за совершение тяжкого уголовного преступления, неоднократно угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод, провоцируя их на ответные действия, — указано в письме Фадеева.

Он отметил, что избившие военного, получившего в боях инвалидность, не являются противниками СВО, а активно участвуют в патриотических акциях.

Инцидент с избиением участника СВО в Забайкальском крае произошел в ночь на 5 августа в селе Нерчинский Завод. Сообщалось, что трое мужчин сорвали с него медали и сломали телефон. О задержании первого подозреваемого стало известно уже 6 августа, позже в руки правоохранителей попал второй, спустя неделю полицейским сдался и третий нападавший.

Одному из участников избиения, 27-летнему жителю села, уже предъявлены обвинения по факту умышленного причинения вреда здоровью и повреждения имущества. Сумма материального ущерба оценивается в 800 тысяч рублей.