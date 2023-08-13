Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Третий обвиняемый в избиении участника специальной военной операции (СВО) в Забайкальском крае сам сдался полиции, сообщает пресс-служба регионального УМВД Забайкалья. Мужчина задержан и вскоре его передадут следственным органам.

Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время мужчина будет передан следственным органам, — подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что поиски мужчины велись на протяжении недели. Был задействован весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району, а также опытные оперативники уголовного розыска из аппарата УМВД Забайкальского края. Они прочесывали лесные массивы, дома и строения в соседних селах, разговаривали с местными жителями и родственниками мужчины.

Инцидент с избиением участника СВО произошел в ночь на 5 августа в селе Нерчинский Завод. Пострадавшего на фронте участника СВО избили трое мужчин. Они также сорвали с него медали и сломали телефон. О задержании первого подозреваемого стало известно 6 августа, позже был задержан второй.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции 8 августа задержали второго участника избиения в Забайкальском крае ветерана СВО. По данным регионального управления СК России, в ближайшее время ему предъявят обвинения. Одному из участников избиения, 27-летнему жителю села, уже предъявлены обвинения по факту умышленного причинения вреда здоровью и повреждения имущества. Сумма материального ущерба, нанесенного злоумышленниками, оценивается в 800 тысяч рублей.