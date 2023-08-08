Полиция задержала второго участника избиения ветерана СВО в Забайкалье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали второго участника избиения ветерана специальной военной операции, произошедшего в селе Нерчинский Завод Забайкальского края. По данным регионального управления Следственного комитета России, в ближайшее время ему предъявят обвинения по факту произошедшего.

Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение и обратятся в суд с ходатайством об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете отметили, что одному из участников избиения, 27-летнему жителю села, уже были предъявлены обвинения по факту умышленного причинения здоровья и повреждению имущества. Сумма материального ущерба, нанесенного злоумышленниками, оценивается в 800 тысяч рублей.

Следователям также удалось установить личность третьего напавшего на ветерана мужчины. Им оказался 43-летний житель Нерчинского Завода. Злоумышленник был объявлен в розыск. Расследование находится на контроле главы СК России Александра Бастрыкина.

Участника спецоперации на Украине, потерявшего ногу, избили 6 августа. По предварительным данным, его избивали по меньшей мере двое мужчин, еще шесть человек подбадривали нападавших. Также они оскорбили другого ветерана СВО, попытавшегося защитить товарища. Злоумышленники повредили автомобиль участника спецоперации, после чего скрылись.