Участника СВО-инвалида избили в Забайкалье RT: в Забайкалье избили участника СВО, потерявшего в бою ногу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Забайкалье участник спецоперации на Украине, потерявший в бою ногу, подвергся нападению группы злоумышленников, сообщает Telegram-канал RT. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Кроме того, нападавшие повредили автомобиль, принадлежащий мужчине.

Инцидент произошел в населенном пункте Нерчинский завод. По данным канала, участника СВО избивали двое мужчин, а еще шесть человек, включая двух девушек, подбадривали нападавших. Они также оскорбляли другого участника СВО, который попытался защитить товарища.

В региональном управлении МВД уточнили, что нападению предшествовал конфликт в кафе между двумя компаниями посетителей. Все участники и очевидцы инцидента установлены. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего. По факту повреждения его автомобиля возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что участник СВО подвергся нападению в Челябинской области. В У него были диагностированы гематомы головного мозга и перелом костей черепа. Мужчину прооперировали и ввели в искусственную кому. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемым является 24-летний уроженец Таджикистана, он объявлен в розыск.