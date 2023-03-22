Бой пенсионерки с камерой наблюдения в лифте из-за мочи кота попал на видео Пенсионерки из Санкт-Петербурга поливают лифт мочой кота и пытаются испортить в нем камеру

В Санкт-Петербурге две пенсионерки из дома на улице Беринга активно портят лифт в своем подъезде, сообщает Telegram-канал «112». Так, в Сети было опубликовано видео с камеры наблюдения, которую одна из пенсионерок всячески пытается разбить голыми руками. В это же самое время другая женщина преклонного возраста поливает лифт кошачьей мочой.

По информации канала, жители дома постоянно пишут заявления в полицию на пенсионерок, однако сотрудники правоохранительных органов никак на это не реагируют, и лифт дом по-прежнему пребывает в кошачьей моче.

Ранее в Анапе 60-летняя безработная женщина попыталась поджечь отделение банка, скандируя лозунги в поддержку ВСУ. По данным SHOT, ее еще до приезда полиции обезвредили сотрудники банка. На женщину составили протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого пожилая женщина подожгла банкоматы Сбербанка в городе Азнакаево в Татарстане. Она вошла в помещение, где стояли два банкомата, и стала поливать пол горючей жидкостью, после чего подожгла ее и скрылась. Позднее женщину вычислили и задержали полицейские. Мотив ее поступка пока неизвестен.