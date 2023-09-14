Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших при очередной атаке БПЛА

Фото: t.me/avbogomaz

Александр Богомаз

Еще одна атака беспилотного летательного аппарата на Брянскую область обошлась без пострадавших, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, БПЛА успешно сбила ПВО.

Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Карачевским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО! — написал Богомаз.

Ранее вечером в среду два БПЛА Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаки территории Брянской области. Дроны также сбили силами противовоздушной обороны над Унечским районом.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара «не на гражданском объекте». Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.

Ранее глава Курской области сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали город Курчатов. По его словам, в результате налета были повреждены жилой дом и административное здание. Пострадавших не зафиксировано.