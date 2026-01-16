Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 13:08

Богомаз привел подробности нового удара ВСУ по Брянской области

Богомаз: ВСУ ударили по ТЭС и электроподстанции в Брянской области

Вооруженные силы Украины ударили по Клинцовской ТЭС и Найтоповичской электроподстанции в Брянской области, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, часть области осталась без света и тепла.

Сегодня ночью в результате намеренного применения ВСУ реактивных систем залпового огня повреждены Клинцовская теплоэлектростанция и Найтоповичская электроподстанция, — написал Богомаз.

По его словам, на место происшествия выдвинулись экстренные службы для устранения последствий. Ситуация находится на контроле властей, предпринимаются все необходимые меры, добавил губернатор.

Ранее два сотрудника аптеки погибли из-за атаки беспилотника ВСУ на автомобиль в Запорожской области. Трагедия произошла в селе Басань Пологовского муниципального округа. Губернатор региона Евгений Балицкий рассказал, что двое мужчин везли жизненно важные препараты в аптечный пункт в Пологах.

Также Богомаз сообщил, что две ракеты «Нептун» и шесть беспилотников Вооруженных сил Украины сбили в регионе. Он отметил, что пострадавших нет, при этом в Брянском районе повреждено административное здание, а в Фокинском — фасад и кровля жилого дома.

